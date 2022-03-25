Самолет, перевозивший президента Польши Анджея Дуду в Жешув на встречу с президентом США Джо Байденом, вынужден был аварийно приземлиться в Варшаве.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох, передает Укринформ со ссылкой на tvn24.pl.

“Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой. Самолет вернулся в Варшаву. Сейчас мы — перед вылетом резервного самолета в Жешув”,- сообщил Кумох.

Представитель варшавского аэродрома Петр Рудзкий проинформировал, что самолет вынужден был вернуться в Варшаву, где безопасно приземлился. Он не сообщил причину аварийной посадки самолета президента Дуды.

По данным сайта Flightradar24, после старта из аэропорта Шопена самолет развернулся обратно в сторону Варшавы в нескольких десятках километров от столицы в районе города Варка.

Дуда должен был лично встречать Байдена в аэропорту «Ясенка» близ Жешува.

Глава Белого Дома уже прибыл с двухдневным визитом в Польшу. В первый день он побывает в Жешуве, а на следующий день — посетит Варшаву. Ожидается, что на Замковой площади в центре польской столицы он произнесет речь, в которой, в частности, выразит поддержку Украине, борющейся с российской агрессией.