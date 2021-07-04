Капитан самолета «Airbus A319» авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), вылетевшего в 07:22 из Баку в Нахчыван, попросил разрешение вернуться и совершить посадку в бакинском аэропорту.

Как сообщили в AZAL, причиной вынужденной посадки самолета стала техническая неисправность (проблема в системе кондиционера).

В 08:01 по бакинскому времени самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, на борту авиалайнера находились 122 пассажира. Их отправят в город Нахчыван другим самолетом.