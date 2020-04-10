Саммит Тюркского совета: Ильхам Алиев рассказал о борьбе с коронавирусом

«Азербайджан предпринял оперативные и упредительные шаги для предотвращения распространения коронавируса».

Как передает АПА, об этом 10 апреля на чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в соответствии со сложившимися условиями были приняты ограничительные меры: «В начале этого года моим Распоряжением был создан Оперативный штаб при Кабинете Министров. С 3 марта в стране поэтапно был приостановлен до 20 апреля учебный процесс во всех образовательных учреждениях. Все запланированные на территории страны массовые мероприятия были перенесены или отменены. С 14 марта был введен особый режим, включающий ряд мер социальной изоляции, а с 24 марта – специальный карантинный режим. Была приостановлена деятельность торговых и развлекательных центров, запрещен вход людей в парки и общественные места отдыха. Полностью приостановлена деятельность междугородного транспорта и Бакинского метрополитена. С 5 апреля в стране введено ограничение на передвижение. За исключением лиц, привлеченных к деятельности ряда государственных и частных структур, всем остальным гражданам разрешается покидать места проживания в конкретно установленных случаях и временных рамках посредством системы СМС-разрешений».

Президент подчеркнул, что с первых дней борьбы с пандемией Азербайджан плодотворно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения: «В начале марта мы пригласили специалистов организации в Азербайджан. Они очень быстро откликнулись на наше предложение. Так, 9-13 марта в нашей стране находилась делегация ведущих специалистов организации. Они ознакомились с ситуацией в нашей стране и положительно оценили проделанную работу. Рекомендации, нашедшие отражение в отчете, подготовленном экспертной миссией, принимаются к сведению соответствующими государственными структурами.

В письме, адресованном мне 23 марта генеральным директором Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебрейесусом, дана высокая оценка продленной в Азербайджане работе. Азербайджан был расценен как образцовая страна в связи с мерами, принятыми против пандемии».

Глава государства отметил, что Азербайджан играет активную роль в борьбе с пандемией коронавируса как в стране, так и в мире: «Демонстрируя глобальную солидарность, Азербайджан выделил Всемирной организации здравоохранения добровольную финансовую помощь в борьбе с коронавирусом. 13 марта было подписано донорское соглашение, предусматривающее выделение Азербайджаном добровольной финансовой помощи Фонду обращений COVID-19 в рамках стратегического плана подготовки и реагирования Всемирной организации здравоохранения. Мы высоко оцениваем важную роль, которую Всемирная организация здравоохранения играет в глобальной борьбе с пандемией.

В течение шестнадцати лет в системе здравоохранения Азербайджана была проделана основательная работа, повысился уровень профессионализма врачей, построено или полностью отремонтировано более 750 учреждений здравоохранения. Ежегодно в Азербайджане более 5 миллионов человек проходят медицинское обследование за счет государства».