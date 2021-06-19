Подавляющее большинство СМИ и их аналитики–международники рассматривают последний саммит НАТО в одном контексте с шестичасовыми переговорами президентов США и России, потому что «героем» и главным предметом натовских обсуждений также была Россия.

Тут интересно то, что в свое время президент Дональд Трамп довольно часто делал лестные комплименты в адрес России, утверждая, что Россия больше не является врагом США, потому что ее место постепенно занимает Китай, который уже наступает на пятки США по результатам экономического развития и роста.

Но Трампу не удалось повернуть вектор американской политики в направлении России, наоборот, он со своими пророссийскими заявлениями всего лишь усилил подозрения в свой адрес, вызывая неопределенности не только в политике США, но и у ее союзников.

«Покончить с наследием Трампа!» — саммит НАТО, можно сказать, что даже переговоры с Россией прошли под эгидой этого лозунга и в коридоры Альянса вновь вернулись союзнический дух и атмосфера.

Но мы остались недовольны по двум обстоятельствам. Во-первых, итоги переговоров с Турцией не удовлетворили нас. Если говорить о противоречивых тенденциях в НАТО, не стоит забывать и про Анкару. Что получается? Неужели НАТО, также как ЕС, вводит двухступенчатую модель членства в своих структурах? Как объяснить такой факт, что Вашингтон и союзники отказываются продавать Анкаре зенитно-ракетные комплексы? Ведь, подобное решение Альянса должно обосновываться его лидерами! Но увы!

Мало того, встреча президентов США и Турции заняла всего лишь 45 минут. Неужели за такое короткое время лидеры двух стран успели обсудить весь спектр существующих вопросов? Думается, у лидеров двух стран-союзников в будущем будет больше возможностей, чтобы подробно обсудить насущные проблемы. Тут заметим, что по словам турецкого президента американский президент выразил желание посетить Турцию с официальным визитом.

Другим моментом стал вопрос о членстве Украины и Грузии в НАТО. Им опять обещали, что они станут членами Блока, но насчет времени и на этот раз ничего не сказали. Президент Украины надеется, что он получит ответ на этот вопрос во время своего визита в США этим летом. Напомним, что перед встречей с Путиным президент Зеленский попросил своего американского коллегу принять его до встречи с российским президентом, но Байден не принял это предложение, взамен пригласил Зеленского летом посетить его страну с официальным визитом. Заметим, что Киев надеялся на этом саммите получить план по членству. Но есть такая ироническая поговорка, что маленькие государства предполагают, сильные мира сего — крупные государства располагают…

Та же участь пала и на долю Грузии, с одним отличием, что США пока не торопятся увидеть на лужайке перед Белым домом представителей этой страны. Но нечто альтернативное предлагает президент Турции Эрдоган. Во время своего последнего визита в Азербайджан он говорил о платформе шести государств региона. В этой формуле есть место и для Грузии, вдобавок, учитывается и такое обстоятельство, что отношения России и Грузии довольно натянутые и холодные…

Одним словом, идей, формул сотрудничества предостаточно. И это вселяет некий оптимизм, потому что оно означает, что есть выбор. Трудно бывает в противоположном случае, когда не бывает выбора.

Подводя итоги, заметим, что мы не ожидали сверхестественных результатов ни от саммита НАТО, тем более, от встречи президентов США и России.

Касательно США и России заметим, что первые встречи, как правило, носят ознакомительный характер. Пару месяцев назад президент США назвал своего российского коллегу «убийцей». Поэтому сперва надо преодолеть груз предвзятых отношений, а это не так уж просто. Во-вторых, заинтересованы ли стороны в быстрейшей развязке противоречий?

Не думается. Потому что речь идет о таком вопросе, как раздел мира, а это не такая уж простая задача, и тут, как правило, вечного консенсуса не бывает…