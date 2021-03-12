Самед Сеидов рассказал как разоблачил ложь Наиры Зограбян на заседании комитета ПАСЕ

«Сегодня на заседании Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской ассамблеи Совета Европы в формате видеоконференции член армянской делегации Наира Зограбян вновь попыталась обмануть членов комитета в связи с армянской группой, задержанной за террористическую деятельность на территории Азербайджана, и выдать их за военнопленных. А я сказал, что она в очередной раз пытается обмануть членов комитета».

Об этом АПА сказал глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов.

С.Сеидов сказал, что в ходе выступления отметил о возникновении новой реальности: «Я сказал, что если вы, Армения, примите эту новую реальность, то у Армении будет будущее. Нет, если вы не примите, то столкнетесь с большими катастрофами. Наира Зограбян во второй раз взяла слово и сказала, что Азербайджан не возвращает их пленных, солдат. И я во второй раз взял слово, сказал — уважаемые члены комитета, вы от кого здесь видите ненависть? Говорит о войне она, она говорит ложь, она обманывает членов комитета, и она же хочет мира? Я сказал, что мир в регион принес Азербайджан, и прошу членов комитета, чтобы Наиры Зограбян оставила в сторону попытки политизировать этот вопрос и превратить его в инструмент борьбы во внутренней политике Армении. Председатель комитета и докладчик поддержали меня.

Было отмечено, что этот вопрос нельзя политизировать и использовать в политических целях, распространение ложной информации также усугубляет ситуацию. В то же время на заседании члены ПАСЕ от Азербайджана Нигяр Арпадараи, Турал Гянджалиев продемонстрировали фотографии разрушений на освобожденных от оккупации территориях, показали карты и вся ложь Наиры Зограбян была разоблачена. Она просто пыталась прорекламировать себя и таким образом воспользоваться этим в политической борьбе внутри Армении».

С.Сеидов также сказал, что на заседании говорил о вопросе в связи с Марал Наджарян: «Задержание в Карабахе снайпера Марал Наджарян является доказательством того, кто прибыл из-за рубежа и на чьей стороне воевал. Азербайджан передал Марал Наджарян Ливану просто потому, что она женщина».