Сайт призывной службы США рухнул из-за спекуляций о третьей мировой войне

В США рухнул сайт призывной службы Selective Service System из-за чрезмерного количества сообщений в сети о возможном начале третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

| 2020-01-04T13:40:34+00:00 4 января 2020, 14:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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