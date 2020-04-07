Сахиль Бабаев: «В случае продления карантинного режима единовременная выплата будет выдаваться и дальше»

«Социальная поддержка будет оказана гражданам по 4 направлениям. Обеспечена занятость в жизненно важных объектах, которые продолжают работу. На сегодняшний день 910 тыс. человек работают в государственном секторе по трудовому контракту».

Как сообщает Report, об этом на посвященной единовременной выплате пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, работающие в частном секторе по трудовому контракту, это лица, которые получат поддержку во втором направлении: «В данном секторе по трудовому контракту работают 660 тыс. человек. За последние 10 дней в количестве лиц, работающих по трудовому контракту, наблюдается рост. Каждый расторгнутый трудовой договор оговаривается с работодателями. Им рекомендуется в данный период по возможности не расторгать контракты».

«Третье направление связано с безработными и лицами, работающими в сфере неформальной занятости без контракта. Это лица, получившие наибольший удар с социальной точки зрения. На сегодняшний день они не имеют социального обеспечения. Поручено охватить лиц этой категории социальными мерами».

Министр также заявил, что в случае продления карантинного режима единовременная выплата (190 манатов) будет выдаваться и в последующие месяцы.

По его словам, единовременная выплата будет выдаваться каждой семье один раз: «Если в семье двое безработных, регистрацию по безработице может пройти один из них и единовременную выплату получит один из членов семьи. Все платежи будут безналичными».