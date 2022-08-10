Украине для полной победы в войне с Россией по самому пессимистичному сценарию понадобится 10 месяцев, написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook.

По его словам, украинской армии необходимо уничтожить 3000-3500 танков противника, чтобы у российской армии «полностью затух наступательный потенциал». «Если такой темп сохранится, то для этого необходимо 240-300 дней. Так что каждый день работает против неприятеля», — отметил Саакашвили.

Он отмечает, что российская сторона после анонсирования атаки на Херсон собрала большой наступательный потенциал в Херсонской области и не исключает атаку на Николаев: «Однако я думаю, что это безумие. Это будет очень трудная задача и придется платить очень тяжелую цену и при этом все равно очень мало шансов на успех. Военное руководство Украины поступает правильно, не спешит, и поэтому допускает мало ошибок на поле боя».