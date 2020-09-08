Саакашвили согласен на двухлетний срок

Саакашвили озвучил анонсированное днем ранее заявление. По словам экс-президента Грузии, в случае победы оппозиции он готов стать премьер-министром, но при этом утверждает, что сроком лишь на два года.

«ЕНД и ряд других людей поставили вопрос, чтобы я стал руководителем правительства Грузии, премьер-министром Грузии. Я об этом много думаю и готов возложить на себя эту функцию, но не для того, чтобы прийти к власти или что я скучаю по власти. Действительно не скучаю и, хочу сказать, буду премьер-министром не полный срок, максимум два года. Этих двух лет будет достаточно, чтобы вытащить страну из болота и очень быстро развиваться. В этом я уверен.

Меня спрашивают, когда я приеду в Грузию. Я приеду при таких условиях, которые не вызовут противостояния и какие-либо беспорядки. Очень важно, чтобы все было мирно. В свое время я передал власть мирно и действительно не намерен приходить к власти путем беспорядков. Но то, что Грузию надо спасать, в этом соглашаемся все. Поэтому я не избегаю ответственности. Обязательно вместе с вами, все вместе поставим на ноги нашу любимую Родину Грузию.

Хочу еще раз чистосердечно извиниться, но извинений недостаточно. Главное не извинение, а исправление ошибок. Хочу иметь возможность исправить ошибки», — отметил Саакашвили.

Интересно, как расценивать эти слова. Возможно, это пиар-ход для привлечения внимания к партии ЕНД, для мобилизации ее потенциальных избирателей. Но если бы не было опасности ареста при въезде, если бы у него появился шанс стать премьером — смог бы он привести Грузию за 2 года в состояние лучшее, чем сейчас? Своим мнением с #поделились политэксперты.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Заявка Саакашвили на премьерство — это довольно серьёзный инструмент предвыборной кампании самого экс-президента и его партии Единое национальное движение (ЕНД). Таким образом ЕНД радикализирует выборы, что привлечет на избирательные участки гораздо больше избирателей. Учитывая официальные цифры опросов, говорящие о большом отрицательном рейтинге Саакашвили в Грузии, говорить о большем преждевременно. У оппозиционного блока «Сила в единстве», лидером которого является партия Саакашвили, есть меньше двух месяцев, чтобы убедить граждан Грузии в том, что они могут сделать больше и лучше.

На данный момент правящая партия имеет около 30%, ЕНД — в районе 16%. Думаю, на самих выборах ЕНД сможет привлечь до 25% голосов и их блок получит довольно серьёзные позиции. Премьерство Саакашвили в таком случае будет зависеть от других оппозиционных партий, которые пока не стремятся поддерживать экс-президента, мягко скажем.

Так что, если вдруг оппозиция общими усилиями и наберет заветные проценты (в чем я совсем не уверен), то позицией премьера Саакашвили наверняка придётся пожертвовать, чтобы сформировать коалиционное правительство.

Но еще раз хочу напомнить, что для Иванишвили эти выборы гораздо важней, так как в случае проигрыша, я не исключаю, что он и его соратники должны будут покинуть Грузию в лучшем случае. Не говоря о том, что они точно не смогут быть оппозицией. Так что действующие власти сделают все, чтобы, если не набрать конституционное большинство, то как минимум сохранить власть в своих руках. Пока что у них для этого все есть, ведь их премьер является самым популярным политиком в стране с 60% позитивного рейтинга за эффективный менеджмент в период эпидемии. Говорить рано, но результат выборов действительно зависит от действий власти и оппозиции и того, насколько грамотно те и другие разыграют свои козыри.

По состоянию на сегодня я бы ставил на власти. Не потому что это хорошо или плохо, а потому что есть цифры, внутренняя информация, разброс в самой оппозиции и так далее. Для Грузии, конечно, коалиционное правительство без царей — лучший вариант. Но решать избирателям.

Я не хочу обсуждать, что смог бы сделать Саакашвили, так как политика миссий должна уйти в небытие. Оппозиция и коалиционное правительство за 2 года смогли бы многое. Как минимум — сменяемость власти и элит пошла бы на пользу и экономике, и социалке. Корона на голове всегда вредит развитию страны. Экономику надо поднимать, безопасность усиливать, отношения с партнёрами улучшать и так далее. Кто будет или не будет это делать, мы увидим уже меньше, чем через 2 месяца.

Доктор политических и военных наук Вахтанг Маисая:

— Это выступление Саакашвили просто дешевая пропаганда, дешевый пиар. Потому что фактически он стал политическим трупом и не знает как поступить. В Украине он потерял вес. Это агония человека, потерявшего политический нюх. Он ничего конкретного не сказал. Например, о том, как и с чем он собирается приехать в Грузию, и собирается ли вообще.

Сейчас он похож на Гитлера в бункере в конце апреля 1945 года. Уже не знает, что говорит. Не думаю, что нужно серьезно относиться к его словам. Максимум, что он может предпринять гипотетически – это повторить украинский прорыв через границу. На сей раз со стороны Турции. Но думаю, этот прорыв станет похож на то, как пытался перейти румынскую границу Остап Бендер.

Саакашвили пытается копировать Бидзину Иванишвили, который обещал, что если его изберут премьером, то он прослужит на этом посту только 2 года. Кроме того, с Саакашвили не снята уголовная ответственность. Он до сих пор разыскивается в связи с вынесенными против него судебными приговорами. То есть, въезд для него просто опасен.

Помимо того, он уже не гражданин Грузии, поскольку от этого гражданства добровольно отказался. А не гражданин не может по нашим законам занимать высокие государственные посты.

То есть, трудно судить, на что он вообще рассчитывает. Его партия ЕНД максимально может набрать 12% голосов на предстоящих выборах, а его бывшие соратники в других партиях сегодня его категорически не поддерживают. Нет серьезного оплота даже в оппозиции.

Былые заслуги не в счет. Для большинства жителей Грузии он является диктатором, который совершил кровавый разгон демонстрации 7 ноября 2007 года, а также 26 мая 2011 года. При нем совершено убийство примерно 140 человек. А 300 тысяч прошли через его «концлагеря». 200 политзаключенных сидели в его тюрьмах. Их пытали, томили голодом, убивали. Как убили, например, героя августовской войны, полковника внешней разведки Серго Тетрадзе.