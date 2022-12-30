Находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что если бы сейчас был в Украине – то «был бы рядом с президентом Зеленским».

В интервью «Украинской правде» он сказал, что видел был свою роль в том, чтобы использовать все свои связи для мобилизации международной помощи Украине.

Издание пишет, что вопросы были переданы через близкого друга Саакашвили и публикует ответы, написанные от руки частично бывшим президентом, частично – его другом, «поскольку Саакашвили трудно даже писать».

Бывший президент заявляет, что был одним из первых, кто за много лет предсказывал российское вторжение, в том числе его главные направления.

«Проблема в том, что со стороны Украины воюет и погибает цвет нации, а со стороны России – одно быдло», — сказал Саакашвили.

«Я жалею не об аресте, а о том, что не могу быть в Украине и быть активным участником в этой войне…. Я просыпаюсь с Украиной, засыпаю с Украиной и в целом существую Украиной», — заявил бывший президент Грузии. (newsgeorgia.ge)