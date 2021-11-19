Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили примет решение касательно этапирования из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори после согласования этого вопроса с консулом Украины в Грузии и своим адвокатом Никой Гварамия, сказала депутат парламента Грузии Екатерина Херхеулидзе журналистам.

Предложение властей о переводе Саакашвили в военный госпиталь несколько часов назад озвучил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

«Как я и предполагала и как предупреждал Саакашвили, он по своей воле не согласен выходить из здания до моего прихода, также он попросил администрацию (тюрьмы — ред.) пригласить консула Украины и адвоката Нику Гварамия. Пока они не придут и вместе с нами он не примет решение, он отсюда не выйдет», — сказала Херхеулидзе.

Депутат находится у здания глданской тюрьмы и ждет, пока тюремная администрация позволит ей войти и встретиться с Саакашвили.

Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия обратился к собравшимся на проспекте Руставели гражданам и заявив, что акция протеста не завершится до тех пор, пока Михеил Саакашвили не будет переведен в военный госпиталь в Гори.

По словам Мелия, член «Национального движения» Эка Херхеулидзе беседует с Саакашвили и после их встречи станет известна позиция экс-президента.

По заявлению политика, власти Грузии пошли на уступки из-за нарастающего давления со стороны международной общественности, а также перманентных акций протеста проводимых в Грузии.