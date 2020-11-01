Саакашвили при необходимости готов немедленно вернуться в Грузию

В том случае, если грузинская оппозиция решит, что ей необходима помощь и поддержка Михаила Саакашвили, он отправится в Грузию первым же рейсом. Об этом экс-президент заявил в эфире телеканала Pirveli.

По последним данным сайта ЦИК, в парламент проходят нынешняя правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» (48,05%) и оппозиционный блок «Сила в единстве» (27,07%), в его состав входит партия Саакашвили «Единое национальное движение».

«Если оппозиционные партии на собрании решат, что мой приезд необходим, я найду первый же самолет, что-нибудь придумаю. То есть если никто не скажет, мол, «Саакашвили нарушит наши большие планы», я готов стать одним из них. Мне не нужны какие-либо должности, но я готов принести себя в жертву ради грузинского народа», — заявил Саакашвили. (sputnik-georgia.ru)