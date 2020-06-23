Саакашвили предрек Украине голод из-за кризиса

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина находится под угрозой голода. Соответствующее заявление он сделал в программе «В гостях у Дмитрия Гордона» на Youtube.

По его словам, это может произойти из-за самой масштабной экономической катастрофы. Он также добавил, что голод грозит значительному числу украинских семей.

«И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает», — подчеркнул Саакашвили.

Политик подчеркнул, что для преодоления тяжелых для страны времен всем необходимо тяжело работать. Он отметил, что исправить экономическую ситуацию на Украине можно «за 100 дней».