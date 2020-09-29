Саакашвили: Карабах – это суверенная территория Азербайджана

«Военные столкновения между Азербайджаном и Арменией вызывают большую озабоченность всех, кому небезразличен мир в нашем регионе и благополучие наших народов. Сегодня нет большей ценности. Вот почему я с большой болью слежу за человеческими жертвами и обострением ситуации. Моя позиция предельно ясна, она основана на принципе государственной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана и ничто этого не изменит», — написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что каждый, кто был изгнан со своих земель, имеют право вернуться на них, а те, кто уже живут – жить в мире, и права всех этих людей должны быть защищены.

«Грузия заинтересована в братских и дружеских отношениях между тремя кавказскими народами. Наше будущее должно быть похоже на отношения между тремя странами Балтии, и только внешние силы заинтересованы в том, чтобы доминировать над нами, и мы не должны позволять им это делать!», — отметил Саакашвили.