Саакашвили добавил ложку дёгтя в бочку мёда от МВФ

Сегодня Киев получил благую весть: первый транш кредита от Международного валютного фонда по новой программе сотрудничества в объеме $2,1 млрд. поступит в Украину 11 июня.

Новую кредитную программу для Украины Исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня. Ожидается, что в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. В МВФ отметили, что первый транш Киев получит «незамедлительно в июне», последующие — по итогам четырех обзоров экономики страны, которые проведет его миссия.

Как пишет ТАСС, кредит Киеву одобрен с формулировкой «для удовлетворения значительных потребностей в урегулировании платежного баланса и бюджетном финансировании, сохранения достигнутых результатов, продвижения небольшого набора ключевых структурных реформ». Кроме того, средства необходимы для «обеспечения готовности Украины к восстановлению экономического роста после завершения кризиса».

Минфин Украины сообщил в свою очередь, что программа с механизмом стенд-бай сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватит фискальную, монетарную, энергетическую, а также антикоррупционную политику.

Однако, в бочку меда от МВФ дегтя добавил назначенный не так давно президентом Зеленским главой Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, предупредив в эфире телеканала Украина 24, что Украина находится на грани распада. А причиной тому, по его авторитетному мнению, стало усиление центробежных сил во всех регионах. И избежать подобного сценария, считает он, можно ускорением процессов реформирования. «Когда мы говорим, что страна может распасться — да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать — очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере — куда ни посмотришь», — заявил он.

Ранее, около месяца назад, Саакашвили высказал мнение, что Украине следует отказаться от кредитов МВФ, как он это сделал в Грузии. Поскольку Украина может позволить себе это – она «потенциально достаточно сильная», чтобы отказаться от сотрудничества в будущем, но пока он выступает за укрепление связей с МВФ, которые необходимы для программы реформ. Хотя в качестве основного довода для получения согласия украинского парламента на свое назначение вице-премьером по реформам он указывал свой «международный опыт, для того чтобы быть полезным членам правительственной команды, в том числе в отношениях с международными финансовыми организациями, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами». Имел в виду он при этом именно получение задерживаемого МВФ очередного транша финансовой помощи.

И, кстати, тогда же об угрозе Украине банкротства писал в испанской газете «Паис» и президент Владимир Зеленский. В статье под названием «Над Украиной навис призрак банкротства» глава государства взывал к Западу о помощи для предотвращения дефолта украинской экономики, конкретнее – к МВФ и Всемирному банку (ВБ) для включения своей страны в новую программу финансирования. И вот, наконец, на Западе услышали Киев и деньги уже с завтрашнего дня начнут поступать. Но спасут ли они Украину и смогут ли предлагаемые Саакашвили реформы вывести экономику страны на качественно иной уровень?

На вопросы # отвечает директор Института мировой политики Евгений Магда:

— Саакашвили допустил скорый распад Украины. Что и какие силы он имел в виду, или, может, стоит спросить — какие цели преследовал, ставя так вопрос? Он, таким образом пытается подстегнуть правительство на проведение реальных реформ? Какие предложения от него уже поступили и насколько правительство готово реагировать и работать с ним? Вообще, есть ли силы, тормозящие процессы реформирования и кто они? Говоря о центробежных силах во всех направлениях, на что он намекал? Кто и куда может оторваться?

— На мой взгляд, это заявление преследует целью привлечь внимание к фигуре самого Саакашвили. Хотя он утверждает, что не является государственным служащим, но вошел в команду Зеленского, о работе которого отзывается исключительно в комплиментарном тоне. Простите, но я в таком случае не понимаю, откуда должны взяться центробежные тенденции, если в Украине прекрасный президент и профессиональное правительство. Пока внятных предложений о реформировании системы власти в стране из уст Саакашвили не звучало, кроме разве что понижения статуса Конституционного Суда.

— Ранее и опрос Киевского международного института социологии показал, что около половины украинцев считают, что их страна приближается к расколу. Еще в апреле в Украине уже говорили о возможном развале страны, связывая это с пандемией коронавируса. Что же теперь? Все еще корона или речь об экономическом кризисе или о чем-то еще?

— Я не считаю, что Украина стоит перед угрозой раскола. Куда большей угрозой является неэффективная власть, лебезящая перед Россией, не имеющая стратегии противодействия экономическим последствиям коронавируса. К сожалению, наша страна напоминает корабль, терпящий крушение, и управляемый непрофессиональной командой.



— Вчера поступило сообщение, что Киев получит помощь от МВФ в 5 млрд. долларов. Имел ли отношение Саакашвили к получению их? На что пойдут эти деньги? Действительно ли Украина движется к дефолту, как это утверждает депутат Александр Дубинский, есть ли план правительства по спасению экономики? Спасут ли эти деньги ситуацию?

— Очень сомневаюсь, что Михаил Саакашвили имел отношение к получению кредита МВФ по программе stand-by, ведь он ратует за постепенный отказ от сотрудничества с Фондом. Первый транш кредита размером в 2,1 миллиарда долларов пойдет в бюджет Украины, но он не решает проблемы, поскольку дефицит бюджета-2020 составляет более 10 миллиардов долларов и имеет тенденции к увеличению. Программы действий правительства по спасению экономики нет, она так и не появилась с начала карантинных ограничений (с середины марта). Но я не склонен доверять мнению парламентария Александра Дубинского, поскольку он является рупором интересов Игоря Коломойского, для которого возможный дефолт есть возможность скупить как можно больше подешевевших активов.

— Но Ваши ответы в некоторой степени противоречивы – с одной стороны Вы утверждаете, что «в Украине прекрасный президент и профессиональное правительство», с другой – что «власть неэффективна». Так как — президент хороший, правительство никчемное?

— Да, у нас позиционируется, что царь хороший, бояре плохие…