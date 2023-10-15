Международный олимпийский комитет добавил упоминание прав человека в Олимпийскую хартию, основной документ, регулирующий мировое олимпийское движение и входящие в него виды спорта. В новой версии текста права человека указываются одним из основополагающих принципов олимпизма.

В описание олимпизма в первой статье хартии указано, что философия движения подразумевает уважение «к международно признаваемым правам человека», — говорится на сайте МОК.

В четвёртой статье, постулирующей, что занятия спортом являются правом человека, теперь указывается, что каждый человек должен иметь доступ к возможности заниматься спортом, а не занятиям к ним, и эта возможность должна быть дана в уважении к «международно признанным правам человека в рамках компетенции Олимпийского движения».

В раздел об участии в Олимпийских играх добавлена поправка, что спортсмены имеют право на свободу самовыражения в соответствии с ценностями движения. Такая статья может означать, что участникам олимпийских игр теперь разрешено проводить акции в поддержку гражданских прав и свобод, раньше за это им грозила дисквалификация. (svoboda.org)