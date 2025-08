Национальный музей американской истории Смитсоновском институте в Вашингтоне в июле удалил из своей экспозиции сведения о том, что Дональд Трамп дважды подвергался импичменту. Об этом пишут The Washington Post и The New York Times.

Речь идёт о выставке «Американская президентская власть: славное бремя», действующей с 2000 года. В 2008 году в ней упоминались только три импичмента — президентов Эндрю Джонсона, Билла Клинтона и Ричарда Никсона, который ушёл в отставку до завершения процедуры. Табличку о Трампе добавили в сентябре 2021 года.

Источники The Washington Post утверждают, что решение убрать упоминания о двух импичментах президента Трампа было принято после давления Белого дома. Представитель института подтвердил, что табличка была задумана как краткосрочный комментарий и поэтому экспозиция возвращена к версии 2008 года, где говорится, что только три президента серьёзно сталкивались с отстранением от должности.

После публикаций в СМИ Смитсоновский институт заявил, что в будущей обновлённой экспозиции будут отражены все случаи импичмента, включая оба разбирательства в отношении Трампа — единственного президента США, которому импичмент объявляли дважды, в 2019 и 2021 годах. В обоих случаях он был оправдан Сенатом. (svoboda.org)