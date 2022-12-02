Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили больше не собирается участвовать в политической жизни республики. Его состояние ухудшается, при этом Саакашвили не винит в своем возможном отравлении грузинские власти.

Такое заявление сделала мать политика Гиули Аласании на странице Саакашвили в Facebook.

«Мы хотим ясно донести свою точку зрения: Михаил Саакашвили не обвиняет грузинские власти в своем возможном отравлении», — говорится в сообщении.

Мать политика призвала воздержаться от политизации темы состояния здоровья Саакашвили. Она отметила, что в настоящее время решается «вопрос жизни и смерти» экс-президента Грузии. Гиули Аласания добавила, что состояние политика ухудшается. По ее словам, Саакашвили больше не намерен участвовать в политической жизни страны.

28 ноября адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в организме Саакашвили обнаружили следы мышьяка.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года.