S7 Group разрабатывает проект легкого грузового самолета

S7 Group разрабатывает проект производства легких грузовых самолетов Greenwing, сообщило издание «Известия» со ссылкой на презентацию компании. Стоимость одного самолета, предназначенного для доставки грузов в труднодоступные места, оценивается в $3 млн. Сейчас компания ищет якорного заказчика на первые 50 машин.

Самолет грузоподъемностью 2,7 тыс. кг и максимальной взлетной массой 5,7 тыс. кг сможет развивать скорость до 325 км/ч. Максимальная дальность полета составит 1,5 тыс. км, при полной загрузке — 600 км. Операционные расходы самолета составят 980 $/час.

Как уточнили изданию в S7, компания рассчитывает, что самолет будет производиться полностью из российских композитных материалов с применением инновационных технологий, а на воздушных судах установят отечественную авионику. Производство и техническое обслуживание самолетов S7 планируется организовать на аэродроме Торбеево в Московской области.