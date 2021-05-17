С завтрашнего дня в Азербайджане начинается применение вакцины «Спутник V»

Начиная с 18 мая, граждане Азербайджана могут получить вакцину против коронавируса российского производства «Спутник V». Применение препарата стартует в Бакинском оздоровительном центре, расположенном по адресу: проспект Азадлыг, 112.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован.

Отметим, препарат «Спутник V» уже признан в 65 странах мира.

| 2021-05-17T14:38:45+04:00 17 мая 2021, 14:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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