С завтрашнего дня в Азербайджане начинается применение вакцины «Спутник V»

Начиная с 18 мая, граждане Азербайджана могут получить вакцину против коронавируса российского производства «Спутник V». Применение препарата стартует в Бакинском оздоровительном центре, расположенном по адресу: проспект Азадлыг, 112.

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован.

Отметим, препарат «Спутник V» уже признан в 65 странах мира.