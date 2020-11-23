С ветерком по центру Баку: журналисты отправились в тур на скутерах

Туры на мопедах по центру Баку набирают все большую популярность. Дабы журналисты могли оценить все преимущества этого увлекательного развлечения, организаторы тура (Turanza Travel & Rentals) пригласили отправиться в очередной заезд представителей СМИ.

В пресс туре принял участие и корреспондент #.

Итак, обо всем по порядку.

Тур позволяет по-новому взглянуть на привычные локации и ощутить экстрим, получить незабываемые впечатления. Участники собираются у памятника Кероглу по воскресеньям. Долгожданный старт — в 10 часов утра. Первая остановка — Аллея Почетного Захоронения. Паркуем скутеры и отправляемся на групповую экскурсию, которая занимает около 20 минут и далее участников туристического маршрута ждут огненные башни Flame Towers, Нагорный парк, Ичери шехер, Зимний бульвар и Центр Гейдара Алиева. Время летит незаметно, и отведенные для участников 3,5 часа превращаются в одно завораживающее мгновение. Колону «путешественников» на железных конях сопровождает гид, который возглавляет маршрут также на скутере. Позади колоны движется автомобиль безопасности, который строго следит за тем, чтобы участников тура не «зажимали» нарушители дорожного движения. Но, стоит сказать, что на протяжении всего маршрута участники тура испытывают лишь положительные эмоции от реакции автомобилистов, которые дружелюбно уступают дорогу, приветствуют и желают счастливого пути. По дороге участников тура ждет также остановка у кофейни, где все желающие могут выпить кофе или чай и обменяться впечатлениями.

В команде почти всегда есть иностранцы, которые с восторгом относятся к идее данного тура. Влюбленные парочки предпочитают наслаждаться туром на одном скутере, и в этом случае организаторы позаботились о соответствующих габаритах скутера, расcчитанного на поездку вдвоем.

Наличие водительских прав для участия в туре не требуется. Главное – умение держать равновесие и баланс на дороге. У всех скутеров лимитированная скорость — 50 км/ч, что предусматривает вождение без водительского удостоверения. Ехать на транспортном средстве можно только в мотошлеме, как водителю, так и пассажиру.

Обо всем этом за день до тура участникам напомнит профессиональный инструктор. Собственно, без прохождения тренинга организаторы попросту не допустят вас к участию в туре.

Мы прибыли в тренировочный центр самого популярного в Азербайджане сообщества любителей езды на скутерах и мотоциклах Moped.Az, который расположен на 12 километре трассы Баку – Сумгайит и ровно за день до старта получили полный инструктаж. Профессиональные инструкторы центра провели с нами сначала теоретическое, а затем и практическое занятие, показав и рассказав о скутерах буквально все.

Тренировка проходит в полной экипировке, которую выдают здесь же, и в которой новички чувствуют себя в полной защищенности на тренировочном треке.

Во время занятия менеджер Moped.Az, инструктор с большим стажем Рахиль Салаев предостерегает участников тура о возможных проблемах на дороге и дает абсолютно четкие и верные варианты решения различных ситуаций.

«Главное, уверенность и элементарные знания. Крепко держать руль скутера двумя руками. Избегать наезда на белую краску пешеходной или разделяющей полосы, соблюдать предельную осторожность на мокром асфальте», — говорит он участникам тура.

В интервью # он рассказывает, что в последнее время у бакинцев заметно возрос интерес к езде на мопедах и мотоциклах:

«К нам в центр часто приезжают даже девушки, присматривают себе скутер, проходят обучение. Наши клиенты не платят за пользование тренировочным треком», — говорит он.

Инструктор Эльдар Джабиев дополняет, что при центре имеется большой сервисный центр, где водителям категории «А» окажут любую услугу и помощь, а при необходимости мобильная бригада центра выедет на место и окажет всю необходимую помощь водителю.

В заключении – еще одна новость. Идейный вдохновитель и создатель городского тура на скутерах Назар Гулиев сообщил # о своем новом проекте — тур на электросамокатах по центру Баку.

Его длительность составит 2,5 часа. Количество участников – не более 6 человек. В стоимость тура — 59 манатов также входит фотосессия и небольшой пикник на лужайке в Центральном Парке.