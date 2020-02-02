С сегодняшнего дня вступили в силу новые визовые правила Евросоюза

Обновленные правила выдачи виз Евросоюза вступили в силу в воскресенье, 2 февраля, нововведения должны упростить поездки в страны ЕС и способствовать решению миграционного кризиса.

Новые правила разрешают подачу заявок за шесть месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки, дают возможность заполнения и подписания формы заявки в электронном виде, позволяют выдавать многократные визы для постоянных путешественников с положительной визовой историей на период, который постепенно увеличивается с одного до пяти лет, сообщает ТАСС со ссылкой на решении Совета ЕС.

При этом Евросоюз повышает консульский сбор с €60 до €80.

Обновленные правила распространяются на получение краткосрочных виз для въезда в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону. Это Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Кроме того, по новым правилам можно получить визы и в четыре ассоциированные с ЕС страны: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Решение изменить визовые правила было принято Советом ЕС в июне прошлого года.