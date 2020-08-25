С сегодняшнего дня в Молдове начинается кампания по выборам президента

Кампания по по выборам президента Молдовы, которые запланированы на 1 ноября, официально стартует сегодня. С 1 сентября в республике начнется процесс регистрации кандидатов, на который отводится 30 дней. После этого те, кто будет зарегистрирован, смогут приступить к агитации.

Практически все опросы общественного мнения называют фаворитом стартующей гонки действующего главу республики Игоря Додона. О его поддержке уже заявила крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Додон заявил, что окончательное решение о выдвижении на второй срок планирует принять в период с 1 по 10 сентября — период, который отводится для регистрации инициативных групп кандидатов.

Его главным оппонентом называют лидера проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывшего премьера страны Майю Санду, которая уже заявила, что намерена взять реванш за поражение от Додона во втором туре выборов 2016 года. Далее в рейтинге предпочтений следует лидер другой правой партии — «Платформа «Достоинство и правда» (ПДП) — Андрей Нэстасе, четыре года назад отказавшийся от участия в выборах в пользу единого кандидата от правых сил, которым стала Санду. Она отказалась ответить взаимностью на его призыв уступить на этих выборах ему роль единого кандидата. В этой ситуации Нэстасе решил баллотироваться самостоятельно. (ТАСС)