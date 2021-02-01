С сегодняшнего дня в Казахстане начнется вакцинация от COVID-19

По поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации «Спутник V». Об этом сообщает перс-служба Министерства здравоохранения страны.

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну.

В целом, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено112 тыс. доз вакцин, в марте — 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.

Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения — медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.
Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.

По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тысячи медицинских работников. (haberler.com)

| 2021-02-01T02:10:49+04:00 1 февраля 2021, 10:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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