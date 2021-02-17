С сегодняшнего дня стартовал процесс вакцинации лиц в возрасте 50 лет и старше

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» процесс вакцинации в стране продолжается поэтапно.

Согласно совместному сообщению Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями, с сегодняшнего дня стартовал процесс вакцинации лиц в возрасте 50 лет и старше.

Указанные лица должны пройти регистрацию на сайте https://randevu.its.gov.az.

Проходить повторную регистрацию для введения второй дозы спустя 28 дней после введения первой дозы нет необходимости. Во время первого этапа дается автоматическая электронная очередь.

В случае, если гражданин хочет изменить время и место прививки, он должен снова пройти регистрацию.

В медицинском учреждении гражданин должен предъявить регистратору удостоверение личности.