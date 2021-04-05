С сегодняшнего дня школы в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шеки и Абшеронском районе переходят на дистанционное обучение

С сегодняшнего дня в общеобразовательных и внешкольных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района учебный и учебно-воспитательный процесс будет организован в дистанционной форме.

Такое решении принято Министерством образования.

Отмечено, что в связи с текущей ситуацией, с этой недели планируется введение новых норм относительно организации обучения. Так, с 5 апреля в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района планируется организовать учебный и учебно-воспитательный процесс в дистанционной форме. В других городах и районах обучение будет продолжено частично в очной форме с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Во время дистанционного обучения занятия могут проводиться посредством «Virtual məktəb», а также с других онлайн-платформ. Также ученикам рекомендуется смотреть телепередачу «Dərs vaxtı».