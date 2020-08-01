S&P Global Ratings прогнозирует стабильность валютного курса

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует сохранение в среднесрочный период курса национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару США на уровне 1,7 AZN/$1, но считает возможным коррекцию курса в случае снижения цен на нефть.

«На наш взгляд курс маната к доллару остается под давлением на фоне нестабильной конъюнктуры цен на нефть и обесценения валют основных торговых партнеров Азербайджана. Тем не менее, мы предполагаем, что власти сохранят привязку маната к доллару на уровне 1,7 AZN/$1 путем регулярных интервенций на валютном рынке», — считают аналитики S&P, но полагают, что если цены на нефть станут менее благоприятными, официальные органы могут скорректировать обменный курс, чтобы избежать существенной потери валютных резервов, аналогичной той, которая наблюдалась в 2015 году.

В контексте привязки валютного курса к доллару аналитики агентства не сказали ничего нового. В местных экспертных кругах и обществе давно смирились, что девальвация в Азербайджане стала вопросом времени. Что же касается курса валюты, то он у нас административный и даже политический, нежели экономический, считает экономист Натиг Джафарли.

«В условиях административного регулирования курса маната к доллару ситуация усугубляется из-за падения нефтяных котировок. Главный экспортный ресурс дешевеет. А вслед за этим сокращается количество поступающей в страну валюты, — сказал он #. – Наконец, падение национальных валют сопредельных стран – наших торговых партнеров дожимает ситуацию, поскольку это расширяет позиции импорта и мешает экспорту местной продукции. В конечном же счете все перечисленное давит на манат». Джафарли уверен, что сроки девальвации зависят от политической воли руководства страны.

Но одного желания властей удержать курс маната мало. Азербайджан располагает солидной финансовой «подушкой безопасности» на сумму $51,7 млрд в виде резервов Государственного нефтяного фонда (87%) и Центробанка (13%). Имея такие средства, власти могут поддержать национальную денежную единицу. Кстати, немногим ранее другое рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что активы Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) позитивно влияют на кредитоспособность нашей страны, а учитывая прогнозы об их стабильно высоком уровне в перспективе, рисков для кредитоспособности страны не предвидится, чего не скажешь о самих резервах.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, к концу 2020 года стратегические валютные резервы Азербайджана «подтают» до $38,3 млрд. Здесь отмечают, что «сильный внешний баланс Азербайджана, можно сказать, полностью нейтрализует ущерб низких цен на нефть». О том, что резервов у страны достаточно для поддержания курса, никто не спорит. Но частенько звучат вопросы о целесообразности расходования накоплений на удержание стабильности валютного курса. По всему видно, что правительство не желает девальвировать национальную валюту, говорит Джафарли, но ситуация с мировой экономической турбулентностью непредсказуема. Словом, неизвестно, как долго это еще протянется, а перспективы нефти туманны.

Азербайджанская валюта зависит от количества поступающих в страну нефтедолларов, — сказал по этому поводу # экономист Самир Алиев. По его словам, говорить о стабильности маната без учета этого ключевого фактора бессмысленно. При этом известно, что в бюджете текущего года цена нефти заложена на уровне 55 долларов, а в платежном балансе страны эта норма составляет 40 долларов за баррель. Иными словами, если нефть опускается ниже этой цены, сальдо платежного баланса уходит в минус, а это увеличивает девальвационное давление на манат. По его словам, на волне предыдущей девальвации Центробанк потратил 11 млрд манатов на сохранение стабильности нашей валюты. По словам экономистов, сегодня правительство стоит перед сложным выбором, который может решиться в пользу снижения курса маната.

Но с этим не согласны аналитики S&P и денежные власти страны. Согласно прогнозам агентства, средний курс маната к доллару в 2020-2023 гг составит 1,7 AZN/$1. В свою очередь власти Азербайджана одной из основных задач на 2020 год считают обеспечение макроэкономической стабильности в стране, в том числе и поддержание стабильного курса по отношению к доллару США. Прогноз курса на текущий год составляет 1,7 AZN/$1.