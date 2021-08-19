В Москве состоялось заседание трёхсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, сообщается на сайте правительства РФ.

«Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук возобновили работу трёхсторонней Рабочей группы. На состоявшемся 17 августа в Москве заседании стороны рассмотрели перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и обсудили ход дальнейшей работы, проводимой в рамках Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 11 января 2021 года», — отмечается в сообщении.

Тут стоит напомнить, что 11 января 2021 года президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Москве совместное заявление, направленное на развитие региона и разблокировку коммуникаций.

После этого, в соответствии с документом, и была создана трёхсторонняя Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана — Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева. Изначально планировалась, в частности, инвентаризация международных договоров, заключенных в рамках СНГ и с третьими странами, по вопросам осуществления перевозок в регионе и обеспечения соответствующего контроля за ними.

Но работа группы была приостановлена уже весной. И неожиданно восстановилась 17 августа. Почему подготовка к ней произошла втайне, интересно? Ведь никто ничего не анонсировал.

Сама по себе новость весьма позитивная, дающая надежду на то, что с началом работы этой группы сойдет на нет приграничное напряжение между Арменией и Азербайджаном. А уж если сторонам удастся добиться поставленных перед ними целей и запустить хотя бы какой-то из путей сообщения между Арменией и Азербайджаном, это можно будет считать прорывом.

Но насколько велики шансы того, что это произойдет в обозримом будущем? И заинтересована ли в этом главный модератор нашего конфликта – Москва? Может это просто игра с ее стороны, а на деле она никогда не позволит сторонам добиться результатов?

На эти вопросы # ответили известные политологи.

Ван Амбарцумян, международный военный эксперт (Ереван):

— Деятельность совместной Рабочей группы была остановлена, с моей точки зрения, из-за приграничных обострений в районе озера Сев Лич (в переводе с армянского — Чёрное озеро). Однако она вновь была начата сейчас, потому что если политики не вмешаются, ситуация может выйти из-под контроля. Есть тенденция к обострению, поэтому политики так внезапно возобновили переговорный процесс.

Что же касается открытия коммуникаций, в Республике Армения видят за этим определенные риски — в первую очередь видят опасность лишиться выхода на границу с Ираном.

Арастун Оруджлу, политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад:

— Я думаю, что деятельность трехсторонней Рабочей группы была восстановлена после визита Ильхама Алиева, а перед этим и Пашиняна, в Москву. То есть на уровне первых лиц государств была договоренность о том, чтобы восстановить работу этой межправительственной группы.

Что она сулит нам в плане разрешения конфликта? Честно говоря, я тут не слишком оптимистично настроен, потому что все-таки всё идет под диктовку Москвы. А у Москвы интересы и задачи с нашими не очень совпадают. Москва пытается взять под контроль весь Южный Кавказ, и в первую очередь Азербайджан. Во-вторых, Москве хочется получить контроль над коммуникациями. И поэтому вопросы разблокирования всех коммуникаций, восстановления сообщения стоят в очень острой форме.

На днях глава МИД РФ Лавров призвал все страны мира пользоваться коммуникациями на Южном Кавказе. И было странно, что такой призыв озвучивает российский министр, хотя к России всё это в общем не имеет прямого отношения. Ведь такое заявление – это своего рода демонстрация того, что Кремль является хозяином слова в этом регионе. Мол, обращайтесь к нам, и мы будем решать все эти вопросы.

Я думаю, это ставит под угрозу суверенитет Азербайджана и об этом нужно очень серьезно задуматься – стоит ли вообще принимать российские условия? К великому сожалению, из-за того, что вся эта работа ведется довольно скрытно и фактически в условиях конспирации, мы не можем знать в деталях, что там происходит. Как бы мы потом, очнувшись, не узнали, что на 30-50 лет отказались от каких-то своих полномочий в регионе и передали их России. Я думаю, есть такие негативные вероятности.

А позитивная вероятность заключается в том, что деятельность по разблокированию коммуникаций в конечном итоге способна привести к разрешению приграничных споров между Арменией и Азербайджаном.

Константин Тасиц, ведущий эксперт Института стратегических исследований (РФ):

— Приостановка деятельности Рабочей группы по разблокировке коммуникаций была связана с внутриполитической ситуацией в Армении. В преддверии внеочередных парламентских выборов правительство республики ушло в отставку, поэтому и.о. вице-премьера не мог принимать участие в международных переговорах.

Негативный фон для обсуждения транспортных проблем создавало также начавшееся в мае обострение на армяно-азербайджанской границе.

Однако всё это время продолжалась работа на уровне экспертов в профильных ведомствах. Поэтому возобновление заседаний после назначения нового правительства в Армении нельзя назвать полностью неожиданным.

Шансы на открытие коммуникаций и восстановление экономических отношений существуют. В этом заинтересованы и Баку, и Ереван, о чем неоднократно говорили лидеры двух республик. Существующие противоречия, в частности, по конкретным маршрутам и т. д., не носят фундаментального характера и обусловлены желанием получить для своей страны максимальную выгоду. Компромиссные варианты вполне возможно найти. Было бы также полезно продвинуться в решении гуманитарных вопросов, связанных с предоставлением Азербайджану карт минных полей и возвращением Армении оставшихся удерживаемых лиц, а также в начале процесса делимитации и демаркации границы, что позволит снизить уровень напряженности.

России выгодна нормализация армяно-азербайджанских отношений и стабилизация на Южном Кавказе, расположенном рядом с её границами. Баку и Ереван являются ближайшими союзниками и стратегическими партнерами Москвы. Открытие коммуникаций и полноценное экономическое сотрудничество откроет новые возможности для российского бизнеса в регионе.