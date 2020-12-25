С нового года застрахованные лица будут пользоваться пакетом услуг ОМС

С 2021 года в соответствии с последовательностью применения обязательного медицинского страхования (ОМС) по административно-территориальным единицам страны все застрахованные лица будут пользоваться пакетом услуг ОМС.

Как сообщили АПА в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, пакет услуг представляет собой совокупность медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам в соответствии с определенными видами, объемами и условиями.

«Пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию» включает в себя 2550 различных медицинских услуг, в том числе первичное медицинское обслуживание, срочную и неотложную медицинскую помощь, специализированную амбулаторную помощь, лабораторные услуги, физиотерапевтические услуги, инвазивные радиологические услуги и стационарные медицинские услуги.