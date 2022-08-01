Анализ, по крайней мере, доступных мне российских СМИ показывает, что после падения СССР в этой стране мало что изменилось. Во времена Советов почти никто не говорил против афганской войны, открыто не осуждал ее.

Конечно, смелые единицы всегда находились. Например, белорусская писательница Светлана Алексиевич несколько лет тому назад была удостоена Нобелевской премии за ее произведения про афганскую войну.

То же самое происходит сейчас, в настоящее время. Да, после начала украинской войны определенное, причем вполне серьезное давление пережил известный российский журналист, также Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Или же отметим другой пример: у еврейской общины России также возникли проблемы с российским правительством, которое попыталось заставить общину выступить с поддержкой военной «спецоперации» в Украине.

Было бы совсем уж несправедливо, если мы тут не отметим, что в начале российско-украинской войны в России прошли малочисленные протестные акции, которые были подавлены силовыми структурами…

К чему мы все это говорим? Наступил шестой месяц российско-украинской войны. За это время украинцы пережили весьма трудные моменты – разрушены города и села, миллионы людей оказались беженцами. Но все это не подействовало на российское общество. Официально и публично почти никто не раскаивается за содеянное российским правительством. А ведь русские столетиями жили вместе с украинцами, делили жилье, учились в одной школе или же в вузе! Нет, официальные СМИ такие вещи не говорят, напротив, они украинцев, сражающихся против российской армии, называют националистами, такое впечатление, что украинцы должны были встречать российских солдат с цветами!

Да, никто теперь не говорит о том, что война в настоящее время почти естественная реакция украинцев – ведь, они защищают свою родину…

Чуть выше уже отметили, что с начала войны прошло пять месяцев, наступил шестой месяц. Август обещает стать поворотным моментом в ходе войны. Это говорим не мы, а сама военная элита Украины. Когда Луганск перешел к русским, так заявили украинские военные. Надеемся, что так и будет – через шесть месяцев на войне наступит наконец-то поворотный момент.

Конечно, призывать к войне дело не благодарное. Но другого выхода нет. Сейчас часть постсоветских стран пребывают, как говорится, в относительно равнодушном состоянии и думают, что эта война носит сугубо локальный характер. В действительности же, конечно, не так – эта война ведется за постсоветское пространство. Если в ней победит Россия, как мы уже отмечали не раз, ее трудно будет остановить.

Это война есть схватка за новый раздел мира. До сих пор Россия претендовала на постсоветское пространство заявлениями. Сейчас же в ход пошли танки, пушки и даже ракеты.

Да, принятие Швеции и Финляндии в НАТО показали, что расширение НАТО не остановить и Россия не настроена на это, ее интересуют только постсоветские республики.

За это время Россия изменилась только географически, и Москва собирается исправить это дело, стараясь восстановить Россию в пределах бывшего СССР.

Поэтому часть постсоветских стран должна сделать кое-какие выводы для себя. Первой серьезной попыткой России в этом русле была война против Грузии.

Но тогда западным странам все-таки удалось остановить эту войну дипломатическими средствами. На этот раз не получилось – дипломатия оказалась беспомощна. Поэтому остается один выход — сражаться с Россией и быть солидарными с украинцами…