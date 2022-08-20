С начала войны в Украине погибло 363 ребенка.

Как передает Униан, об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

Так, по состоянию на утро 20 августа 2022 года более 1081 ребенка пострадали в Украине в результате войны: 363 ребенка погибли и свыше 718 получили ранения различной степени тяжести. Больше всего детей пострадали в Донецкой области — 377, Харьковской — 202, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 61, Херсонской — 55, Запорожской — 41.

Отмечается, что эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.