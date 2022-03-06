Потери авиационной техники русской армии по состоянию на 6 марта составляют 44 самолета и 44 вертолета.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНИАН.

«44 самолета и 44 вертолета – идут нога в ногу», — отмечается в сообщении.

В частности, сегодня, 5 марта, российские оккупанты снова понесли потери от противовоздушной обороны Сил обороны Украины.

В частности, три вертолета самостоятельно сбил морской пехотинец ВМС ВСУ;

1 штурмовик Су-25 и 1 вертолет сбили военнослужащие оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ;

два истребителя-бомбардировщика Су-34 сбили военнослужащие оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ;

два самолета Су-30 СМ сбили военнослужащие воздушного командования «Юг» Воздушных Сил ВСУ.

Также противовоздушная оборона сбила БпЛА «Орлан-10» и несколько крылатых ракет, летевших в мирные украинские города.

«Стоит отметить и работу ударной авиации Воздушных Сил – бомбардировщиков Су-24м и штурмовиков Су-25, которые совершили несколько авианалетов на вражеские колонны, нанеся мощные ракетно-бомбовые удары», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ в Украине уничтожено уже более 10 тысяч российских захватчиков. Также российские войска потеряли 269 танков, 945 боевых бронированных машин, 105 артсистем.