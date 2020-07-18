С начала столкновений Армению пока никто не поддержал

События последних дней привели к интересному наблюдению — с момента начала столкновений ни одна страна на официальном уровне еще ни разу не поддержала Армению, не признала Азербайджан виновником происходящего, а Армению страдающей стороной. В то же самое время Турция уже раза четыре на уровне главы МИД и президента в открытую обвинила Армению и выразила поддержку Азербайджану. Кроме того, можно вспомнить недавний поступок МИД Украины – это тоже смещение баланса симпатий в нашу сторону.

При этом ни Россия, ни Франция, традиционно считающиеся проармянскими странами, пока себя ничем подобным не проявили.

Хотя мы все давно привыкли думать, что к Армении симпатий в мире в целом больше, чем к нам, пока что это не подтверждается. Как можно объяснить этот наблюдаемый сегодня парадокс (если это можно так назвать)?

Ситуацию прокомментировал # «Зеркалу» политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Парадокс ли это – вот вопрос. Потому что в последние годы, в связи с известными процессами на постсоветском пространстве, и вообще в мире, различные страны стали более артикулированно подходить к разным понятиям, к принципам, все более и более в этой ситуации стала выкристаллизовываться истина в отношении конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Если раньше, в 90-е, в начале нулевых годов, армянская сторона могла как-то продвигать свой миф о самоопределении, о том, что якобы так называемая Нагорно-Карабахская Республика, ее какие-то ополченцы воюют против Азербайджана, то с годами это становилось все сложнее и сложнее. Все уже стали понимать, кто есть кто в нагорно-карабахском конфликте. Какая сторона несет ущерб от него, а какая сторона является агрессором.

Совершенно очевидно, что невозможно в одном случае говорить о поддержке территориальной целостности, суверенитета, о принципе нерушимости границ, а в другом случае делать вид, будто эти принципы не нарушаются, притом, что они явно нарушаются, и делается это в грубой форме.

Кроме того, нельзя не отметить все-таки результат дипломатической активности Азербайджана в последние годы, в последние десятилетия, что тоже дает о себе знать. Все-таки Азербайджан за истекшие десятилетия наладил дружеские и партнерские отношения со многими государствами, которые сегодня достаточно четко выражают свою позицию.

Азербайджан является одним из ключевых партнеров России в нашем регионе, притом, что технически ее союзником является Армения. Если мы обратим внимание на цифры товарооборота, на объем решаемых совместно задач в нашем регионе и за его пределами, то Азербайджан выглядит явным фаворитом.

В этих условиях делать исключительную ставку на Армению было бы контрпродуктивно, не отвечало бы текущим национальным интересам России, и то, что мы видим как раз таки отвечает сложившимся реалиям в нашем регионе.

Что касается Украины, в частности, эта страна сама настрадалась от воинствующего сепаратизма и в настоящее время борется за восстановление своей территориальной целостности. Фактически, реакция украинского МИДа по отношению к нашим событиям последних дней является, прежде всего, логическим следствием дипломатической линии самой Украины. Не может Киев в одном случае говорить о безусловной поддержке принципов нерушимости границ и территориальной целостности, а в другом – делать вид, что ничего такого не происходит. То есть, все вполне логично.

Что касается других государств, в частности, Ирана, или государств-членов Тюркского Совета, которые недавно приняли совместное заявление также в поддержку территориальной целостности Азербайджана, то здесь тоже все вполне понятно, очевидно и естественно.

Эти государства являются давними партнерами Азербайджана. Более того, сегодня активно развиваются двусторонние и многосторонние отношения с участием этих стран. Азербайджан является приоритетным партнером для них. Они прекрасно знают реалии карабахского конфликта и выступают, прежде всего, исходя из собственных интересов, консолидировано выражают поддержку действиям азербайджанской стороны.

При этом, если обратить внимание на уровень и характер двустороннего диалога, скажем, азербайджано-казахстанского, азербайджано-кыргызского, азербайджано-иранского, то мы можем обратить внимание, что на протяжении долгого времени эти государства в своих официальных заявлениях, касающихся, в частности, проблемы Карабаха, говорили, что выражают поддержку территориальной целостности Азербайджана и надеются на урегулирование конфликта мирными способами в рамках территориальной целостности Азербайджана. Если для кого-то это секрет или новость, то это их проблема, потому что надо внимательно читать заявления, следить за политической динамикой. Видимо, в частности, наши соседи недостаточно отчетливо представляют себе, что такое дипломатия. Не учитывают изменения в настроениях. Поэтому, я думаю, сегодня они пожинают плоды своих неудач.