С участием должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и сотрудников региональных центров лесного хозяйства на землях лесного фонда страны в праздничные дни продолжаются новые лесопосадки и лесовосстановительные мероприятия.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ представитель Службы развития лесного хозяйства при Министерстве экологии и природных ресурсов Джаббар Гарибов, вчера и сегодня на землях лесного фонда Бардинского, Шамкирского, Товузского, Шамахинского, Габалинского, Шекинского, Губинского, Шабранского и Лянкяранского районов было высажено более 20 тысяч деревьев.

«С начала сезона весенней посадки деревьев по сегодняшний день на землях лесного фонда высажено более 800 тысяч деревьев и посеяно 20 тонн семян», – отметил он.