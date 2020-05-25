С начала года в Сирии и Ираке нейтрализованы 1458 террористов

В период с 1 января по 25 мая 2020 года турецкая армия нейтрализовала в северных районах Ирака и Сирии 1458 террористов.

Об этом заявил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе инспекции одной из частей ВВС в провинции Кайсери, сообщает Агентство Анадолу.

По словам министра, антитеррористические мероприятия в пяти зонах региона продолжаются.

«Борьба с террористами продолжится вплоть до уничтожения последнего боевика. Все действия ВС, черпающих силу у турецкого народа, основаны на нормах международного права», — подчеркнул Акар.

Глава оборонного ведомства отметил, что турецкая армия готова к выполнению любых задач, поставленных руководством страны во имя интересов государства и народа.

Касаясь ситуации в сирийском Идлибе, турецкий министр сообщил, что Анкара делает все возможное для действенности турецко-российского соглашения от 5 марта о перемирии на северо-западе Сирии.

«Мы стремимся к политическому урегулированию ситуации в Идлибе. Имеют место незначительные факты нарушения перемирия, однако в целом договоренности соблюдаются. Это уже позволило до 300 тысячам сирийцев на добровольной основе и в безопасности вернуться в свои дома», — сказал Акар.