Автомобили иранской марки Saipa появятся на российском рынке 1 июня, сообщил гендиректор дилера «Бест Моторс» Александр Степанов, передает «РИА Новости». К этому времени по параллельному импорту в страну завезут 1000 машин. Все они будут подлежать гарантийному обслуживанию.

В первую партию войдут седаны Saina и Shahin, а также хэтчбек Quik. Стоить они будут в диапазоне от 1 до 1,7 млн рублей. Таким образом иранские автомобили смогут конкурировать с российскими Lada.

«Бест Моторс» заключил контракт с Saipa на три года. В этом году дилер планирует продать до 10 тысяч автомобилей иранского бренда и открыть до 120 салонов в разных регионах России. К зиме компания собирается расширить модельный ряд хетчбэком, внедорожником, а также поставить легкий коммерческий транспорт.

Помимо этого Saipa рассматривает возможность локализации производства в Санкт-Петербурге — на территории промзоны «Шушары», где раньше собирали грузовые автомобили MAN. Решение будет принято после оценки спроса на продукцию в России.

Saina и Quik созданы на платформе X200, которая является глубоко модернизированной версией ходовой Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Автомобили имеют атмосферный 1,5-литровый двигатель мощностью 87 л. с. Shahin построен на платформе Toyota B и оснащен турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 112 л. с. Все модели Saipa предлагаются как с механическими, так и с автоматическими коробками передач.

В компании «Бест моторс» добавили, что также автомобили получат обогрев сидений, а работу печки и кондиционера адаптируют для российских условий.