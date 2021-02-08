С Ираном мягче, а вот с Россией…

Есть такая известная поговорка, что все новое это хорошо забытое старое. В этом отношении чувствуется, что в иранской политике нового американского президента ничего сверхнового не будет: новая политическая и дипломатическая элита страны, новая администрация президента Джо Байдена в основном состоит из тех людей, которые при правлении бывшего президента Бараке Обаме или занимали высокие посты, или же принимали активное участие при выработке ядерного соглашения с Тегераном.

Теперь весьма велика вероятность, что президент Байден восстановит старое ядерное соглашение. Но тут есть два момента.

Во-первых, не только Израиль, даже арабские страны, во главе с Саудовской Аравией, выступают против смягчения политики в отношении Ирана. Такое положение дел с одной стороны, радует, потому что это есть признак того, что арабские страны стараются выработать собственную региональную политику, в том числе, свою политику в отношении Израиля.

Но такая поляризация в большей степени является результатом того, что Саудовская Аравия претендует на роль лидера Ближнего Востока. Во-вторых, непоследовательная, неустойчивая политика Штатов усиливает позиции иранских консерваторов, которые предлагают вообще не вести никаких переговоров с Вашингтоном.

Но против консерваторов выступают социально-экономические реалии Ирана: санкции против этой страны привели к весьма тяжелым последствиям. Конечно, в Иране нет голода, но сказать, что с экономикой все порядке было бы явным преувеличением.

Мы пока не в состоянии полностью очертить контуры иранской политики новой администрации Вашингтона, но чувствуется, что она будет мягче той, которая проводилось при президенте Дональде Трампе.

Но этого не скажешь про политику в отношении другого государства, т.е. России. На прошлой неделе, при первом своем обращении о внешней политике своей команды, Байден заявил, что дни, когда США отступали перед лицом агрессивных действий России, уже прошли.

Плюс, сами русские, политики и дипломаты не скрывают, что наступают тяжелые дни для их страны. Возможно, будут не только усилены старые, уже существующие санкции, но будут приняты и новые.

Но отступать российские власти также не собираются. На днях были выдворены из страны некоторые дипломаты европейских стран, за то, что якобы они участвовали в акциях навальнистов, т.е. сторонников Алексея Навального.

Заметим, что навальнисты уже приняли решение о приостановке еженедельных акций протеста, заявив, что к весне будут готовить более массовые акции. В принципе их можно понять: «программу минимум» они выполнили, т.к. смогли привлечь внимание всего демократического мира к внутренним проблемам России.

Во-вторых, репрессивная машина нынешних российских властей в эти дни была запущена на полную мощь: людей задерживали, пытали и наказывали. Понятно, что силу протестного электората надо беречь, потому что важные этапы борьбы еще впереди.

Тут хочется напомнить одну интересную деталь. Есть т.н. двенадцатилетний цикл российской истории. О нем мы не раз писали. Так вот, если за исходный год взять 1905-й, получится следующая картина: 1917 — октябрьский переворот, 1929 — коллективизация, 1941- Великая Отечественная Война, 1953 — смерть И. Сталина, 1965- начало застоя, 1977 — канун афганской кампании, 1989 — начало развала СССР и т.д. Если верить этой мистике, следующий цикл придется на 2025 год. А в 2024-м году в России будут новые президентские выборы…

Одним словом, мир вступает на еще одну полосу политической нестабильности: что же будет с Ираном или Россией? Не исключено, что появятся новые адреса американского давления.

Есть и другие мнения. Некоторые аналитики считают, что политика США будет более прогнозируемой. Ну, что ж, как говорится, будем ждать, ведь политика — вещь, требующая еще и терпения…