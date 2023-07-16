Тегеран потребовал от Москвы пересмотреть позицию по поводу принадлежности островов в Ормузском проливе, на которые претендуют Иран и ОАЭ. Как пишет Iran International, Москва по итогам стратегического диалога с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива поддержала инициативу ОАЭ по проведению переговоров об островах Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Иран считает их своей неотъемлемой частью и отказывается от диалога.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало российского посла Алексея Дедова из-за позиции Москвы. Глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и официальный представитель правительства Али Бахадури выразили свое недовольство в отдельных твитах, заявив, что Иран «не будет идти на уступки своим национальным интересам и территориальной целостности».

При этом официальная реакция Тегерана на действия России была сдержанной. Чиновники пошли на компромисс, не упоминая Россию в своих твитах.

«Эти острова навсегда принадлежат Ирану, и такие заявления противоречат дружеским отношениям между Ираном и его соседями», — заявил Нассер Канаани, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана.

В 1971 году Великобритания, которая контролировала острова, вывела войска из Персидского залива, после чего были образованы Объединенные Арабские Эмираты. Однако тогдашнее имперское правительство Ирана решило вернуть то, что считалось исторически иранскими территориями. В ноябре того же года, за два дня до провозглашения независимых ОАЭ, Мохаммад Реза Шах послал иранский флот для обеспечения контроля над всеми тремя островами. Иранские вооруженные силы по-прежнему присутствуют на островах, при этом только на острове Абу-Муса проживает несколько тысяч человек.

Министр международного сотрудничества ОАЭ Рим аль-Хашими в сентябре прошлого года на Генеральной Ассамблее ООН заявила: «Несмотря на искренние призывы ОАЭ разрешить этот конфликт мирным путем в течение последних пяти десятилетий, мы подчеркиваем, что Иран не откликался на них. Мы не прекратим напоминать о своем праве на эти острова, будь то через прямые переговоры или через Международный суд, как это является нашим законным правом».

«Дипломаты МИД не должны думать, что этот эпизод закончится вызовом посла России. Нам нужно основательно пересмотреть наши политические отношения с Россией и заставить российских государственных деятелей пожалеть о своей предательстве иранского народа», — говорится в редакционном заявлении консервативной газеты «Джомхури Ислами». Издание было образовано после революции 1979 года, его генеральным директором был нынешний аятолла Али Хаменеи, и до сих пор издатели газеты назначаются непосредственно аятоллой.

В газете также отметили, что дипломатический шаг России еще раз подтвердил правоту противников сближения с Россией в иранском правительстве. Там отметили, что Россия и Китай всегда готовы подрывать международные нормы и этические правила во имя своих интересов.

В декабре посол Китая — крупнейшего покупателя иранской нефти — также был вызван в Тегеран после того, как Пекин поддержал «все мирным усилиям, включая инициативу и стремления ОАЭ достичь мирного решения вопроса о трех островах — Великом Тумб, Малом Тумб и Абу-Муса — через двусторонние переговоры в соответствии с правилами международного права и разрешить этот вопрос в соответствии с международной законностью». (moscowtimes.ru)