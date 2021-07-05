Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник подтвердил, что с 19 июля должны возобновить работу все предприятия Англии, должны будут сняты ограничения на собрания людей, должна будет отменена обязанность ношения масок.

«В нынешних обстоятельствах мы должны принимать осторожные и сбалансированные решения», — сказал Джонсон на пресс-конференции, объявляя планы правительства о снятии антикоронавирусных ограничений.

Это решение Лондона распространяется только на Англию. Шотландия и Уэльс, проводят самостоятельную политику в области здравоохранения.

В Великобритании за минувшие сутки зарегистрировали более 27,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные британского правительства.

Согласно этой информации, 67% населения страны получили как минимум первую дозу вакцины, около 50% прошли полную вакцинацию от коронавируса. За время пандемии в Великобритании выявили 4,9 млн случаев COVID-19, 128 тыс. из них имели летальный исход. (DW)