С 1 марта в Грузию без карантина смогут прилетать граждане Азербайджана

Шесть стран, граждане которых традиционно составляют большинство посещающих Грузию, с 1 марта пополнят список пользующихся правом прилетать в страну без прохождения карантина, передает Интерфакс.

Согласно решению межведомственного координационного совета при премьер-министре Грузии по борьбе с пандемией COVID-19, это — граждане России, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана и Беларуси. Они могут прилететь прямыми авиарейсами или транзитом через третьи страны при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до поездки в Грузию.

До настоящего времени такое право было предоставлено гражданам и резидентам государств-членов Европейского Союза, а также Швейцарии, Норвегии, Израиля, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Турции.

На свободный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс COVID-вакцинации и могут предъявить соответствующий документ на границе, после чего им не придется проходить обязательный 12-дневный карантин.