С 1 июня возобновление учебы не предусматривается

Возобновление учебы с 1 июня не предусматривается, то есть, с этой даты занятия не начнутся.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

По словам министра, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), подготовив документ по проведению массовых мероприятий, представил его в Кабинет министров: «В ближайшие дни ожидается его утверждение».

Министр также затронул вопрос студентов вузов, отметив, что 75% от 176 тыс. получающих в Азербайджане образование студентов подключены к онлайн обучению.

По словам министра, около 40 тыс. студентов находятся на производственной практике и по этой причине не смогли подключиться к онлайн урокам.

Дж.Байрамов отметил, что в университетах не планируется продлевать учебный год: «С учетом периода военного призыва для студентов практику планируется завершить в течение июня. Летнюю экзаменационную сессию планируется провести в июне-июле».