С 1 февраля Грузия отменяет запрет на авиасообщение с другими странами

Грузия отменяет запрет на регулярное авиасообщение с внешним миром, который был введен в стране в марте 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято межведомственным координационным советом при премьер-министре Грузии.

«С 1 февраля мы посчитали возможным аннулировать ограничение на регулярные полеты и разрешить всем авиакомпаниям, которые до этого работали в Грузии или захотят начать работать, заниматься своим делом», — сказала министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

| 2021-01-22T14:07:48+04:00 22 января 2021, 15:05|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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