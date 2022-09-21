После объявления президентом РФ частичной мобилизации на российском рынке акций наблюдается обвал. На открытии торгов в среду, 21 сентября, индекс Мосбиржи снизился на 9,61%, опустившись до 2002,73 пункта.

Об этом сообщает РБК и отмечат, что это — минимальный уровень с 24 февраля, когда Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

Индекс РТС упал на 11,81% до 1017,86 пункта, что стало новым минимумом с 18 августа.

На момент публикации новости индекс Мосбиржи восстановился до 2138,59 пункта, а индекс РТС до 1099,12 пункта.

Вот так падают акции российских компаний:

Российский рубль также перешел к снижению на торгах Московской биржи. Курс доллара США составил 62,61 руб., что на 2,01 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.