РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон

Ранее президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. В статье, которая вышла в «Российской газете» и опубликована на сайте Кремля, президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

«Но есть и другие сюжеты, например, связанные с несостоявшимся визитом Геринга в Лондон 23 августа 1939 года. Мы знаем, что Геринг собирался совершить этот визит, но мы не знаем, зачем, кто его приглашал», — заявил Никифоров.