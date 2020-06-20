РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон

Британия до сих пор скрывает детали подготовки и последующей отмены визита в Лондон председателя германского Рейхстага, рейхсминистра авиации гитлеровской Германии Германа Геринга, заявил РИА Новости начальник научного отдела Российского военно — исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Ранее президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне. В статье, которая вышла в «Российской газете» и опубликована на сайте Кремля, президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.
«Но есть и другие сюжеты, например, связанные с несостоявшимся визитом Геринга в Лондон 23 августа 1939 года. Мы знаем, что Геринг собирался совершить этот визит, но мы не знаем, зачем, кто его приглашал», — заявил Никифоров.
Фактически, утверждает собеседник агентства, тот визит отменился за несколько часов до подписания в Москве советско-германского договора о ненападении, известного как пакт Молотова-Риббентропа. Возможная связь между этими событиями, по мнению Никифорова, объясняется тем, что Гитлер никогда «не играл на одном столе».
По его словам, неизвестно, что было бы, согласись Гитлер на такой вариант. «Но дело в том, что Гитлер уже не хотел повторения мюнхенского варианта — он желал большой войны. Но при этом он хотел удержать Англию в стороне от германо-польской войны и провоцировал Лондон на переговоры», — добавил историк.
Никифоров тем временем считает, что и в деле Гесса британцам есть, что скрывать. «Там, скорее всего, есть что-то такое, что даст повод для обвинений в адрес тогдашнего британского правительства в некоем вероломстве по отношению к своим союзникам, например США. Но, может быть, есть и нечто, что способно бросить тень на королевский дом. Впрочем, мы об этом сейчас можем только гадать», — отметил он (ria.ru)