Глава Кремля Владимир Путин презирает Европейский Союз, хочет пошатнуть его единство и имеет союзников в ЕС, которые помогают ему создавать «трещины в европейском здании».

Об этом, как передает корреспондентка «Европейской правды», заявила президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте по вотуму недоверия Еврокомиссии 6 октября.

Фон дер Ляйен убеждена, что Путин через своих «покорных союзников» хочет расколоть Евросоюз изнутри.

«Посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, когда Путин произнес свою ежегодную речь на форуме «Валдай». Его слова стоит внимательно слушать. Он снова возложил вину за свою войну в Украине на Европу», – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она обратила внимание на то, что Путин «хвастался тем, что назвал «трещинами в европейском здании».

«Он (Путин – «ЕП») не скрывает своего презрения к нашему Союзу и его основам. И не скрывает радости от того, что его покорные союзники в Европе помогают ему в этом деле», – убеждена президентка Еврокомиссии.

Она отметила, что «это – самый старый трюк в политической книге: посеять раздор, распространить дезинформацию, найти виновного».

«Все это для того, чтобы европейцы стали друг против друга, чтобы мы ослабили свою бдительность, споря между собой, чтобы подорвать нашу решимость и устойчивость. Это – ловушка. И мы просто не можем в нее попасть», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщала «Европейская правда», в понедельник, 6 октября, Европарламент проводит дебаты по вотуму недоверия действующему составу Еврокомиссии во главе с президенткой Урсулой фон дер Ляйен – по требованию депутатских групп «Левые» и «Патриоты за Европу».

Голосование по вотуму недоверия состоится в четверг, 9 октября, в 13:00 по киевскому времени.