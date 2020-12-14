Рустам Мурадов: «Азербайджану были переданы 12 человек»

Азербайджанским компетентным органам было передано 12 человек. Об этом заявил на ереванском аэродроме Эребуни командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов, сообщает «Спутник-Армения».

В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен обмен пленными по принципу «всех на всех». Этому предшествовали большая подготовительная работа с азербайджанской и армянской сторонами, проведенная российскими миротворцами», — сказал Мурадов.

По его словам, в результате под его личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены армянской стороне 44 человека.

Он отметил, что российские миротворцы, будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

Ранее самолет с 44 армянскими пленными приземлился в Ереване на аэродроме Эребуни. Вернулись те граждане, факт пленения которых был подтвержден Международным комитетом Красного Креста и Баку.