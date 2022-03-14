Как рассказал постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов, «полуостров Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции в Украине удалось связать сухопутным коридором». Об этом он заявил РИА новости.

«Под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя», — сообщил журналистам Мурадов.

Мурадов отметил, что дорога связывает металлургический центр Приазовья и промышленный регион Донбасса. Отмечается, что в советское время эта трасса с твердым покрытием обеспечивала сквозную перевозку от Евпатории через Мариуполь к Донецку хозяйственных грузов.

Уже сейчас надо думать, считает Мурадов, о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря — Мариуполь и Бердянск.

«В этом залог будущего развития всего региона», — заключил представитель полуострова.