Русский язык в Карабахе: после памятника Нжде, хозяин пытается представить этот регион пророссийским

Вчера глава сепаратисткого режима Араик Арутюнян подписал «указ», по которому русский язык стал вторым «официальным» языком на территории Карабаха. При этом лидер парламентской фракции «Просвещенная Армения” Эдмон Марукян заявил, что «в Карабахе либо азербайджанский будет официальным языком, а армянского вообще не будет, либо наряду с армянским будет и русский».

Провокации армянской стороны не прекращаются, и в этой связи Азербайджану нужно предпринимать какие-то шаги. Ведь понятно, что данный шаг Араика сделан не просто так, а с расчетом показать России свою верность и лояльность в отличии от той же пашиняновской власти.

Комментируя # данный указ Арутюняна, политолог Тофиг Зульфугаров сказал, что нужно относиться к армянам Карабаха так, как они того стоят.

«К примеру, Бако Саакян работал долгое время в России, потом он получил другое назначение, вернулся и работал «президентом» Карабаха. Если покопаться в биографии Араика можно тоже найти много интересного. Поэтому то, что они принимают те или иные решения нужно рассматривать в контексте того, какие им заказы дают их хозяева. Хозяин, естественно, Кремль. В этой связи, хозяин, судя по всему, после памятника Нжде, когда армяне проявились как фашисты, пытается показать, что этот регион армянской резервации очень пророссийский. Сейчас эта тема будет раздуваться толпой проармянских лоббистких группировок в России», — сказал он.

Эксперт также добавил, что в России во многих эшелонах власти сидят армяне, либо проармянские силы.

«В России несколько центров сил, которые в то или иное время выступают доминантами в отношении этого конфликта. Имидж пророссийской Армении был подорван Пашиняном, сейчас в России это пытаются замаскировать, однако процесс уже не остановить. Поэтому сейчас русские пытаются представить ситуацию на территории армянской резервации (Карабаха) несколько иной. Хотя все знают, что Араик – это человек Пашиняна», — добавил он.

Зульфугаров также добавил, что сейчас сам Араик пытается избавиться от клейма «пропашиняновского» политика и пытается восстановить отношения с кочаряновской группировкой.

«Идет игра, и ее итог еще неизвестен, посмотрим, чем она закончится. Тем не менее, все преимущество и инициатива сейчас у нас», — подчеркнул он.

Говоря о том, какие шаги Азербайджану следует предпринять в такой обстановке, аналитик отметил, что Азербайджан для себя должен определить структуру этой ситуации.

«Структура проста: Армению мы выкинули из процесса за наши границы, осталась эта «резервация». Наша задача восстановить свой суверенитет в полном объеме, и для этого мы создали российско-турецкий тандем. В рамках этого тандема, российская сторона хочет оставить инструмент воздействия на Азербайджан. Все эти разговоры о статусе — это создание инструмента воздействия на Азербайджан. До войны этот «инструмент» был большой и занимал 20% наших территорий, сейчас же он занимает 3,5%. Мы должны продолжать такую же войну для восстановления нашего суверенитета, но на этот раз в политической плоскости», — считает аналитик.

По мнению эксперта, это не первая и не последняя выходка Арутюняна, «он будет и дальше заниматься провокациями. Поэтому, на политическом поле борьба продолжается».

Комментируя недавнюю встречу азербайджанского представителя с Арутюняном, эксперт сказал, что это на самом деле была проверка.

«Если мы увидим, что от этих встреч есть результат, то для решения военно-технических вопросов они будут в какой-то форме представлены. На встрече также принимал участие руководитель СНБ Армении, но нам нужно разделить подобные контакты. Либо мы говорим с местными армянами — гражданами Азербайджана, либо мы говорим с Арменией. С армянами Карабаха нужно говорить уже без Армении», — добавил он.

Аналитик считает, что после войны Азербайджан и Армения могут обсуждать только вопросы, касающиеся приграничных зон.

«Никакого представителя Армении на подобных встречах не должно быть, мы не должны предоставлять ей какую-либо роль в решении каких-то вопросов на наших территориях. Они могут присутствовать только на временной основе и только с одной целью передачи управления над этой резервацией армян Азербайджану. По причине того, что сейчас Арутюнян получает зарплату из Еревана, представитель Армении может участвовать на переговорах только для того, чтобы сдать нам уже весь процесс и отойти в сторону. Дальше, мы сами будем говорить со своими гражданами, которые живут в резервации», — резюмировал Зульфугаров.