На Харьковщине российские захватчики несут потери и в панике бегут, бросая технику.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Силы обороны Украины из состава Сухопутных войск и Территориальной обороны продолжают громить российских захватчиков в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Генштаб разместил фото подбитой и захваченной техники оккупантов.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, ВСУ освободили Гусаровку и в некоторых направлениях возле Харькова перешли в контрнаступление.

«Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия — около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской район», — сообщил Синєгубов.

Как сообщал УНИАН, накануне, 26 марта, украинские войска освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области, но бои там не утихают.

Вооруженные силы Украины продолжают оборонять область и не отступают ни на метр, отметили в командовании ВСУ.