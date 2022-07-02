Румыния готова помочь пострадавшим от ракетных ударов в Сергеевке, которые произошли в ночь с 30 июня на 1 июля.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Богдан Ауреску, передает «Европейская правда» со ссылкой на digi24.ru.

«Эта ужасная ситуация, которая сложилась из-за атаки российских войск на Одесский регион, подтверждает, что эта война не только незаконна, но и безнравственна, и должна закончиться как можно быстрее», — заявил Ауреску, добавив, что поддерживает связь с коллегами в Молдове, выясняя, какая помощь нужна.

«Это еще одно грубое нарушение международного гуманитарного права, еще одно грубое нарушение правил ведения войны, боевых действий. Поскольку международное гуманитарное право запрещает гражданским лицам быть объектами военных нападений, оно запрещает вовлекать гражданские объекты в боевые действия», — добавил он.

В ночь на 1 июля оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Одна из ракет попала в 9-этажное здание. Также ракеты попали в базу отдыха.

В результате удара по пгт Сергеевка, по последним данным, погиб 21 человек.